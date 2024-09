Ultimissime Calcio Napoli - Christian Vieri, ospite alla Iulm università di Milano per evento sul calcio, ha parlato anche di Romelu Lukaku in vista della ripresa della Serie A come riportano i colleghi di FcInter1908: “Aspetto Lukaku, so che non è andato in nazionale e che si è allenato a Napoli in queste due settimane. Conte lo avrà spappolato. Mi aspetto un gol a partita da lui”.