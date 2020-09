Vieri contro Tiki Taka: "Cacciato senza motivo, andrò per vie legali"

Christian Vieri contro Tiki Taka. L’ex attaccante di Inter, Juve e nazionale ha attaccato la trasmissione calcistica di Mediaset, confermando che non sarà presente tra gli opinionisti della prossima stagione.

«Mi rivedrete a Tiki Taka? No, non ci sarò. Mi hanno comunicato che hanno annullato il mio contratto. Dall’oggi al domani, senza motivo», ha spiegato Vieri in una intervista al Corriere della Sera.

«È una cosa che non mi aspettavo, andremo per legali», ha aggiunto in conclusione dell’intervista.

Tra i temi toccati, anche la ripartenza del campionato: «Purtroppo si riparte ancora senza gente allo stadio. Così è obiettivamente un altro sport. Speriamo che presto ci sia almeno una riapertura parziale, in massima sicurezza naturalmente. Perché il Covid è una cosa maledettamente seria, questo se lo devono mettere in testa tutti».