Vieira: "Gyokeres al Napoli? Sicuramente Conte lo conosce..."

“Victor Gyokeres è stato uno dei calciatori più importanti del campionato portoghese e si parla dell’interesse di tanti club per lui. Non c’è solo il Napoli, anche club d’Inghilterra lo hanno puntato. Lo Sporting è stato bravo a prendere Gyokeres che vuole vincere, è impegnato nell’impresa di accumulare titoli. E’ un giocatore totale, è strano che sia stato scoperto solo a 25 anni, ma credo sia destinato a giocare ad altissimi livelli. E’ molto forte fisicamente, veloce, è potente negli attacchi profondi, è tenace dei duelli che raramente perde, è forte di testa, è forte sia col destro che col sinistro ed è molto determinato.

Gyokeres è simile a Osimhen, ma il primo è molto più concentrato. Ha sempre il gol in mente, ma è anche molto attento al gioco, partecipa molto alla manovra. Credo che quando finirà di giocare farà l’allenatore per la sua attenzione al gioco e infatti quest’anno ha fornito 14 assist e per un goleador sono tanti. E’ stato condizionato per 8 mesi perchè non era al top della forma, è stato limitato quindi, si è operato al ginocchio, ha fatto una pulizia che era preventivata. Se la Svezia avesse partecipato all’Europeo, Gyokeres avrebbe rimandato l’intervento per cui non si è trattato di un’operazione urgente, ma organizzata proprio per essere al massimo della forma nella prossima stagione.

Conte è un conoscitore del calcio inglese e sicuramente conoscerà Gyokeres, non so quale possa essere il suo comportamento in una squadra di serie A dove si difende meglio”.