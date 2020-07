Verona, Setti: "L'incontro con De Laurentiis? Buona iniziativa, vediamo di capire se ci sono le possibilità di fare bene le cose"

Ultime Serie A - Il calcio che verrà, questo il piatto forte del pranzo che De Laurentiis ha organizzato ieri: la realizzazione della gestione autonoma dei diritti tv domestici e internazionali di Serie A, Coppa Italia e Supercoppa attraverso una media company capace di autoprodurre i contenuti per rivenderli in Italia e all'estero.

Tra i più soddisfatti dell'esito del pranzo il presidente del Verona Maurizio Setti, che ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate da Il Mattino:

«È andata bene ed è stata una buona iniziativa. Ora vediamo di capire se ci sono le possibilità di fare cose e di farle bene. Ci aggiorneremo in vista di decidere cosa fare da grandi. Quando? Questa è una bella domanda. Nello specifico non posso dire nulla perché le cose non sono ancora definite. Ma una cosa l'abbiamo capita: il calcio italiano vale molto»