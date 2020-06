Verona, Juric: "Il Napoli ha vinto su due occasioni, ha tirato poco o niente! L'angolo dello 0-1 non c'era. Gattuso uomo vero, ha una mentalità vincente"

Napoli - A DAZN, nel post partita di Hellas Verona-Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni l’allenatore del Verona Ivan Juric:

“La reazione dopo i due gol presi? La partita è finita come doveva finire, hanno vinto su due calci piazzati. I miei ragazzi mi sono piaciuti molto, non abbiamo concretizzato le occasioni avute. Abbiamo giocato con la nostra identità, il Napoli ha tirato poco o niente. I ragazzi si meritavano altro oggi, secondo me.

Volevo qualcosa in più da Di Carmine? Oggi abbiamo affrontato Koulibaly e Di Lorenzo, non era facile per lui che è al primo anno in Serie A. Zaccagni pure era in B l’anno scorso, sono consapevole dei giocatori che ho e sono soddisfatto di ciò che mi stanno dando.

Volevamo qualche inserimento in più con Verre, ha sbagliato da un metro. Il Napoli è molto stretto dietro, non regala tanti spazi e forse se non ha toccato tanti palloni è per questo motivo. L’occasione di Verre è stata clamorosa, noi volevamo che entrasse di più dentro l’area.

Mi preoccupano gli infortuni, con le partite ogni tre giorni. Adesso stiamo recuperando un paio di calciatori, come Pessina e Veloso. Dovevamo giocare a ritmi alti come abbiamo fatto oggi, il Napoli praticamente non ha mai tirato ma ciò non vuol dire che non abbiamo preso rischi. Per giocare così, devo avere giocatori al 100% altrimenti è difficile competere.

Il gol di Milik e le mancate marcature? Sapevamo che la linea di sarebbe abbassata, avevamo due marcature ma dovevamo stare più avanti. Milik è stato bravo, ha beccato quello che non lo marcava.

Gattuso ed io in campo a contrastarci? Rino è un uomo vero, ha passato un brutto momento ma sono contento per lui e per ciò che sta facendo. Il Napoli ha sofferto, ma ora ha una mentalità vincente e umile perchè sa soffrire. Ha fatto un bellissimo lavoro.

L’angolo dello 0-1 mi pare che non ci fosse, ai ragazzi devo dire bravi: alla fine però perdiamo e non bisogna trovare scuse. Pensiamo alla prossima gara”