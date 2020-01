Calciomercato Napoli - Ivan Juric in conferenza stampa ha ribadito che nessuno dei suoi gioielli lascerà l'Hellas in questa sessione di calciomercato. Non è un mistero che il Napoli sia sulle tracce di Amrabat, Rramahani e Kumbulla: "Ha il timore che qualcuno possa andarsene? I nomi li sappiamo, quello che so io è che non andrà via nessuno. L'accordo era che sarebbero rimasti qua i giocatori trattati da altre squadre, mi auguro con grandi motivazioni"