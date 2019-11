Verdone: "De Laurentiis mi invitò allo stadio quando il Napoli era in B, è molto superstizioso! Gli consigliai di acquistare Kane"

Carlo Verdone ha rilasciato un'intervista ai colleghi di Tuttosport. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

Qual è il rapporto calcistico con De Laurentiis? Avete mai visto un Napoli-Roma insieme?

«Ricordo che una volta in cui il Napoli era in B mi invitò a vedere una partita estiva di precampionato. Mi portò allo stadio e i disse una battuta che m’aspettavo. “Se perdiamo m’inca... se vinciamo vuol dire che porti bene”. Con lui funziona così. È fatto così. Nel suo ufficio, dietro a lui, c’è un corno napoletano alto quasi un metro: è il trionfo della superstizione. Quella sera il Napoli vinse 1-0 e io a un certo punto avevo paura che gli altri pareggiassero. Già me lo vedevo arrabbiato mentre usciva dallo stadio che diceva in giro: “L’ho invitato allo stadio e porta sfortuna!” È stata un supplizio quella partita. Due anni fa mi chiese chi vedevo bene per l’attacco. Consigliai ad Aurelio di prendere Kane. De Laurentiis in tempi non sospetti mi disse anche che Sczczesny sarebbe andato dalla Roma alla Juve. Tra presidenti si dicono tutto, solo noi tifosi sappiamo le cose per ultimi».