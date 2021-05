Verde, l'agente a CN24: "Ci fu qualcosa con il Napoli ma non arrivò la fumata bianca. Tripaldelli? E' tifoso azzurro, contatti positivi. E su Italiano..."

Napoli Calcio - Luigi Lauro, agente di Daniele Verde, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Italiano, da quanto mi dice Verde, è incredibile: me ne parla molto molto bene. Giocano con un 4-3-3 molto propositivo, il calcio ideale per Daniele. Italiano cura molto tutti gli aspetti tecnici e tattici della gara che deve affrontare. Avendo anche una rosa ampia, è riuscito a far ruotare tutti e ha ricevuto massima disponibilità. Ha tutte le potenzialità per fare il salto in una big come il Napoli: è il profilo giusto per la panchina. Verde? La salvezza dello Spezia è fondamentale, ci sarebbe subito il riscatto. Ci sono dei club interessati a lui, anche all'estero come in Spagna. proposto al Napoli? Un paio di anni fa, prima che andasse all'AEK Atene, il Napoli fece altre scelte. Tripaldelli? Speriamo che possa arrivare la chiamata, è tifosissimo del Napoli. I contatti in passato sono stati positivi".