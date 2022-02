Venezia, Zanetti: "Il Napoli attacca con tanti effettivi, ma abbiamo tre attaccanti e dobbiamo impensierirli"

Ultime notizie calcio Napoli - Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima della partita contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Napoli attacca con tanti effettivi e noi dobbiamo impensierirli, non vogliamo giocare solo in fase difensiva. Giochiamo con tre punte pure ed abbiamo anche noi le nostre carte da giocarci. Per noi è un campionato difficile ma lo sapevamo anche prima. Dobbiamo sempre cercare la prestazione che ci permette di guardare il futuro con serenità. Con l'Inter lo abbiamo fatto grazie ad una prova, mettendo in difficoltà la prima della classe, e questa sera dobbiamo ripeterci".