Walter De Maggio intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “L’anno scorso mi hanno massacrato perché non volevano Ancelotti e io lo difendevo! Vinci con Ancelotti non con Gattuso".

Immediata la replica di Ciro Venerato di Rai Sport: "A Napoli non vinci stop, non ci sono le condizioni economiche per vincere".