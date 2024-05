Venerato: "Conte ha appena confessato ad un suo amico una cosa sul Napoli"

Napoli - Ciro Venerato annuncia le ultime sul Antonio Conte al Napoli, arriva il retroscena sulla confessione:

"Trattativa spedita ma non ancora chiusa con Antonio Conte. I legali azzurri non sono stati ancora allertati da de Laurentiis né sono ancora arrivate bozze. Si prosegue con la definizione di clausole e incentivi. Addetti ai lavori di primo livello certi che la trattativa andrà a buon fine. Conte poche ore fa avrebbe confessato ad un suo amico dirigente di essere pronto per napoli. Ore e forse un giorno di attesa ma la strada sembra tracciata. Ripresi i contatti avviati già ai primi di aprile mese nel quale conte confessò la sua voglia di napoli. Pioli e italiano? Da almeno due giorni non arrivano segnali ai rispettivi agenti. Tutto torna. Si spera".