Venerato a CN24: "Rinnovo Milik? Il Napoli ritiene difficile trovare un centravanti più forte di Arek per quelle che sono le possibilità del club"

Calciomercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista di RAI Sport ed esperto di mercato, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Rinnovo Zielinski? Su stipendi e bonus è tutto fatto, bisogna trovare l'intesa sulla clausola ma mi arrivano segnali di grande ottimismo. Il ragazzo ha capito di essere inserito nel progetto. Per Milik, invece, serverà più tempo ma la volontà del club è quella di rinnovare il contratto del polacco perché ritiene difficile trovare un centravanti più forte per quelle che sono le possibilità del club azzurro, considerando che non ci sarà la Champions League. Petagna è visto come una alternativa a Milik e rimpiazzerà Llorente che a giugno andrà via”