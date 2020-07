Venerato a CN24: "Osimhen-Napoli, il Lille vuole chiudere entro domani: affare da 60mln complessivi ma serve rimodulare gli accordi col giocatore. Il nuovo procuratore è atteso in Italia"

Ultime calcio Napoli - Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Osimhen

“E' una corsa contro il tempo per il Lille cedere Osimhen. Vorrebbe chiudere tutto entro domani per motivi di bilancio per alcune carte che deve presentare alla lega francese per far quadrare i conti. Lopez sta cercando di chiudere il cerchio con il Napoli che resta tranquillo. Il Napoli ha un budget che il Lille conosce bene. Queste cifre possono essere rimodulate dai francesi per lo stipendio del giocatore. Qualcosa è cambiato con l'arrivo di questo nuovo agente, giovane e francese che lavora con i calciatori nigeriani. Il vecchio stipendio era da 4mln, questo aggente ha promesso di più. Il Lille deve rinegoziare la cifra col giocatore. Il totale dell'operazione è sui 60mln e difficilmente si andrà oltre. Osimhen sarà un giocatore del Napoli, il procuratore tratta solo con gli azzurri: serve solo trovare l'accordo sulle cifre. Il nuovo procuratore è atteso in Italia. Sarà un giocatore del Napoli ma non si conoscono ancora i tempi".