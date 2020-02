Venerato a CN24: "Lozano? Gattuso sta provando a spronarlo ed a rilanciarlo, se continua così Raiola farà le sue valutazioni"

Ciro Venerato, giornalista di RAI Sport ed esperto di mercato, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Lozano? Il campionato finisce a fine stagione ed allora faranno delle valutazioni i dirigenti. Gattuso sta provando a spronarlo ed a rilanciarlo, lo ha trovato in una condizione atletica insufficiente. Raiola farà le sue valutazioni: se il calciatore chiuderà così la stagione, stando sempre in panchina, cercherà una nuova soluzione. Si spera in un'offerta dell'Everton che, però, al momento non è ancora arrivata”