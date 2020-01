Ultimissime Calcio Napoli - - Ciro Venerato è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24.it. Ecco quanto dichiarato:

"Sorpresa nell'attacco del Napoli. Giocherà Fernando Llorente e non Arek Milik: turno di riposo per il polacco reduce da una prestazione non esaltante contro la Lazio. Spazio allo spagnolo sempre più vicino alla riconferma. In difesa out Luperto, reduce da un attacco influenzale e non al meglio per Gattuso".