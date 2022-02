Vendemiale a CN24: "Battaglia Lega-Figc? ADL è un cane sciolto, non sta con nessun schieramento"

Lorenzo Vendemiale, giornalista Fatto Quotidiano, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Battaglia Lega-Figc? De Laurentiis è un cosiddetto cane sciolto in Lega, non fa parte di alcun schieramente: è imprevedibile. Non si può dire sia un Lotitiano anche se a volte ha condiviso alcune idee del presidente della Lazio, ha rapporti spesso ballerini con la FIGC dove un giorno sembra essere vicino a Gravina mentre in un altro ne dice di tutti i colori. De Laurentiis conta per sé, non è affiancabile a nessun schieramento e non muove nemmeno tanti voti"