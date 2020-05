Veltroni: "Campionato? Cominciano ad allenarsi, la decisione finale spetterà al Parlamento"

Ultime calcio - Walter Veltroni è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Le persone, in questi due giorni, sono state molto responsabili. E' una grande prova di maturità. Ripartenza del calcio? Siamo ancora in una fase di attesa, servirà capire che effetti ci saranno dopo la riapertura generale. Cominciano ad allenarsi, la decisione finale spetterà al Parlamento. E' lì che tutte le decisioni andrebbero prese. Non è il momento per fare guerre o elevare muri, servono soluzioni. Quello che conta è la salute dei calciatori, prima di tutta la ripartenza della stagione".