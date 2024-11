Varricchio: "Sono fiducioso per il Napoli, si giocherà lo scudetto con queste due squadre"

Massimiliano Varricchio, ex attaccante del Napoli, on ROBERTO CONTE, giornalista, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “La vittoria con la Roma è importante, perché da consapevolezza dei proprio mezzi. Ci sono tutti i presupposti per andare avanti nel migliore dei modi. L’ambiente Napoli conta sempre tanto, il Napoli di Conte è stato bravo a partire in questo modo, ma il pubblico ti trascina anche per fare punti. Il campionato è molto equilibrato, ma il Napoli ha anche il “vantaggino” di non avere le coppe e la vedo una squadra quadrata. L’Inter è la squadra più completa, l’Atalanta gioca il calcio più bello e propositivo e il Napoli è la squadra più quadrata, con un organico forte e il vantaggio di non giocare le coppe è importante. Penso siano le favorite per lo scudetto. Il Milan deve trovare l’equilibrio tra attacco e difesa per rientrare nella corsa. Non è facile tenere tutti sulla corda, anche perché hai calciatori che vogliono giocare di più, ma per ottenere un risultato importante bisogna sapersi sacrificare per il bene della squadra e Conte è bravo a mantenere concentrata tutta la squadra. Le prossime partite del Napoli? Vedendo la crescita del Napoli, contro la Juve ha giocato per non perdere, ma ora sta crescendo anche nell’essere propositiva, visto che con l’Inter ha giocato la partita. Per le prossime partite sono fiducioso, forse la più tirata è quella con la Lazio”.