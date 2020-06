Varriale: "Napoli migliore dell'Inter nel secondo tempo. Gli azzurri possono mettere in difficoltà chiunque"

Napoli - Enrico Varriale, giornalista RAI, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Napoli-Juventus è una sfida interessante dal punto di vista tecnico perché gli azzurri hanno dimostrato di essere più quadrati e può mettere in difficoltà chiunque, anche la Juve che però dovrà fare una prestazione migliore rispetto a quella fatta contro il Milan. Ronaldo ha vissuto una serata non brillante contro il Milan. Il Napoli è stato bravo a rimettersi in carreggiata dopo la rete di Eriksen, poi nel secondo tempo ha giocato anche meglio dell’Inter”.