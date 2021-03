Valentini: "Grati ai De Laurentiis, ma Bari non sia la succursale del Napoli! La nostra piazza non è seconda a quella campana"

Napoli Calcio - Basta vedere il Bari come una succursale del Napoli: è questo il grido della tifoseria pugliese abbracciato anche da Antonello Valentini, ex direttore generale e capo ufficio stampa della FIGC e storico tifoso biancorosso.

Ecco un breve passagio dell'intervista ai microfoni del Corriere della Sera:

Cosa per esempio?

«Bari continua a essere vista dalla famiglia De Laurentiis come la succursale di Napoli e del Napoli. Noi esprimiamo nei loro confronti gratitudine, perché ci hanno tirato fuori da una situazione disastrosa. Ma deve essere chiaro che le sinergie vanno bene, che il Bari sia una filiale invece no. Questo è un errore che crea malumore nella tifoseria e mette a rischio il progetto di tornare ai massimi livelli».

La subalternità rispetto al Napoli era uno dei rischi connessi all’assegnazione del Bari ai De Laurentiis.

«Il Napoli oggi non è paragonabile al Bari, visto che lotta per la Champions e per le prime posizioni del campionato, ma bisogna ricordare che ci è arrivato dopo un passato disastroso da cui i De Laurentiis l’hanno tirato fuori. La potenzialità delle piazze è paragonabile, Bari non è seconda al Napoli».