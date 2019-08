Furio Valcareggi, agente, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “La Fiorentina ha fatto una grande squadra, Montella lavora in un ambiente euforico. Il tridente d'attacco a Firenze è davvero competitivo. Lorenzo Tonelli sarà della Fiorentina dopo la partita del Napoli".