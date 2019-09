Valcareggi a CN24: "Lotta a tre per lo scudetto. Lozano fortissimo, fidatevi dei gusti di Ancelotti! Llorente non è male"

Ultime notizie Napoli - Furio Valcareggi, agente, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Il Napoli si è rafforzata ed questa squadra appartiene alla lotta contro la Juventus. L’Inter è una squadra tosta e per questo motivo è una lotta a tre. Il colpo che più mi è piaciuto è la non cessione di Chiesa. Quando un giocatore dice che ha un accordo con una squadra al 95% va via. Sono stati bravi Commisso e Barone a trattenerlo.

Valcareggi a CN24