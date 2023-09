Ungheria, il CT Rossi: "Stimo De Laurentiis, ma vincere di nuovo è più difficile! Su Spalletti e Garcia..."

Marco Rossi, CT dell’Ungheria, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Spalletti nuovo CT dell’Italia? Per come si sono evolute le cose credo sia stata la decisione più saggia da prendere. Luciano non ha bisogno di presentazioni, seppur il lavoro di CT è del tutto diverso ma con la sua esperienza si calerà subito nella parte. Se ti qualifichi agli Europei poi hai un mese di tempo per lavorare con la squadra, creando sicuramente basi importanti per conoscenza tattica e del gruppo.

Giocare ogni tre giorni non è facile, l’importante è che squadra e staff pongano la giusta attenzione sul recupero delle energie fisiche. Tutto questo causa dello stress psico-fisico notevole, quindi recuperare energie a questi livelli diviene fondamentale”.

Su Szoboszlai: “Lo vidi quando debuttò con il Napoli giocando nel Lipsia, è un talento naturale che lavora molto sul quotidiano sulle proprie debolezze. A Liverpool, in quattro partite, è stato due volte il migliore in campo e questo la dice lunga”.

Sul Napoli di Garcia: “Vincere di nuovo è molto più difficile. Magari per questo Spalletti ha deciso di fermarsi e lasciare il Napoli, magari contestualmente a possibili cessioni. Io stimo tantissimo De Laurentiis che ha confermato i suoi campioni oltre a Kim. Ho letto tante critiche dopo la sconfitta con la Lazio, io dico di dare fiducia al tecnico Garcia e di aspettare”.