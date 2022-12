Ungheria, il CT Rossi: "Osimhen-Raspadori insieme? Non è un problema, ma un vantaggio per Spalletti"

Marco Rossi, Ct Ungheria, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Osimhen-Raspadori? Un problema relativo, avere l'imbarazzo della scelta è sempre un vantaggio. Spalletti ha dimostrato di essere uno che ci capisce e ci sa fare. Non ci saranno problemi. Mondiale? Non mi aspettavo un Marocco così, è stata una sorpresa. Amrabat ha fatto un grandissimo mondiale, come tutti i suoi compagni per arrivare in semifinale. Napoli? Ha dimostrato di essere superiore a tutti. Confermando quanti di buono è stato fatto, non ci dovrebbero essere problemi. Finale mondiale? Francia contro Croazia".