Under 21, Di Biagio: "Percorso con noi finito per Donnarumma, andremo avanti con Meret ed Audero"

Luigi Di Biagio, commissario tecnico della Nazionale italiana Under 21, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Ecco quanto riportato da Tuttomercatoweb:

"Negli ultimi mesi ho avuto poche indicazioni poiché non c'è stato molto di nuovo rispetto alla prima parte di stagione. Non ho avuto indicazioni diverse, le idee le avevo già chiare e sono chiare anche oggi. Valuterò chi ha dei problemi fisici, Calabria arriverà tra qualche giorno e proveremo a recuperarlo. Valuterò attentamente Parigini e quelli che arriveranno dalla Nazionale A. Arriveranno tutti tranne Donnarumma, Gigio mi aveva dato ampia disponibilità ma ho sentito Mancini e insieme abbiamo deciso che il suo percorso con l'Under 21 è finito. Andremo avanti con Meret e Audero, ringrazio Gigio. Ci sarà probabilmente Montipò, come è con noi ora".