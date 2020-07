Under, l'entourage: "Tanti top club sulle sue tracce, non solo il Napoli. Per ora pensa solo alla Roma"

Ultime notizie mercato Napoli - Misrad Turkan, stretto collaboratore dell'agente Fali Ramadani, che gestisce, tra gli altri, anche l'interesse di Cengiz Under, obiettivo di mercato del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Ntvspor proprio a proposito dell'interesse degli azzurri nei confronti del fantasista turco:

"Non c'è soltanto il Napoli su di lui. Non faccio nomi, ma c'è il pressing di importanti club europei. L'unico obiettivo di Cengiz però è quello di concentrarsi sulla Roma per aiutarla a raggiungere gli obiettivi prefissati in questa stagione. Solo dopo penseremo alla strada migliore da prendere".