Umberto Chiariello a RPN: "La prossima stagione del Napoli vedrà delle partenze importanti, ma occhio agli arrivi!"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista:

“La riunione del UEFA ha già prodotto quello che tutti si aspettavano: lo slittamento dell'Europeo. Ora capiremo gli scenari, in questo momento, data l'emergenza, nessuno può fare previsioni certe su quanto accadrà. L'Italia si prepara a ragionare su delle ipotesi che sono queste: ritorno in campo il 2 maggio o il 16 maggio il che implicherebbe sforare a luglio con delle norme in deroga oltre il 30 giugno. I playoff come ultima chance, qualora l'emergenza non permetterà di tornare in campo nei tempi previsti. Quest'emergenza deve far sì che siamo tutti uniti. E' evidente che la rimodulazione delle coppe e campionati porta a rivedere i concetti di preparazione della stagione. Il Napoli ha deciso di non riprendere gli allenamenti imponendo ai giocatori di non uscire e riprendendo lunedì, ma temo che fino al 3 aprile dobbiamo metterci una pietra sopra. Il mese di Aprile servirà a prendere dimestichezza col campo, con un occhio sul mercato. La stagione va salvata, ma va anche riprogrammata quella prossima ed il Napoli ha delle partenze importanti, ma degli arrivi che potranno esserlo altrettanto".