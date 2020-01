Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Mi aspetto una formazione con Ospina tra i pali, con Di Lorenzo e Hysaj sulle fasce e la coppia Luperto-Manolas al centro. Gattuso non ritiene ancora pronti Demme e Lobotka per giocare una gara così importante per cui vedremo Fabian al centro con Allan e Zielinski ai lati. In attacco Callejon, Milik ed Insigne”.