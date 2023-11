UFFICIALE - Il Pompei esonera Maradona! La risposta di Diego jr: "E' tutto ingiusto"

Diego Armando Maradona Junior non è più l'allenatore del Pompei.

Immediata la reazione del mister attraverso i propri canali social:

"Esistono momenti nella vita dove é tutto ingiusto…..grazie ai miei ragazzi per l’impegno e la serietà, grazie al mio staff che mi ha accompagnato sempre. Adesso tutte quelle persone che non mi hanno mai voluto a Pompei saranno felici, ma il sogno di vedere questi ragazzi trionfare non me lo toglierete mai!".