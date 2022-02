UEFA, il vice presidente: "Il Napoli ha tutte le carte in regola per vincere il campionato, non gli manca niente"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il vice presidente della UEFA Zbignew Boniek, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il Napoli ha tutte le carte in regola per vincere il campionato, non mi aspettavo una Inter così forte e continua nei risultati. Però il Napoli ha tutto per sperare e provare a vincere, non so se ce la farà ma tra giocatori ed allenatore non gli manca niente.

La Serie A? Rimane sempre uno dei più difficili da giocare, chi viene qui da fuori e gioca bene ha una qualità in più. Sportivamente il campionato è difficile, forse a livello di strutture si potrebbe fare meglio rispetto ad un torneo come la Bundesliga, ad esempio.

Si gioca troppo? Nel 2024 la Champions League cambia ed aumenterà le partite base del girone, da 6 a 10, per avere ancora più soldi. Ma è un discorso molto difficile da affrontare, prima c’erano 11 titolari e le riserve, ora ci sono 25-30 giocatori per squadra con 5 sostituzioni”