Udinese Tv, Pezzella: "Deulofeu-Napoli si farà ma ora manca l'accordo con l'Udinese: le ultime"

Francesco Pezzella, giornalista di Udinese Tv, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Deulofeu? Manca l'accordo del Napoli con l'Udinese, magari con il calciatore c'è già. Per me arriverà la fumata bianca, ma non conosco i tempi. Il Napoli, per me, non ha mai pensato realmente a Dybala, che ha poi scelto la Roma. Bisogna essere cauti sulle dichiarazioni di Giuntoli, si gioca sempre a carte coperte. Il Napoli è interessato a Deulofeu che vuole andare a Napoli ma che resterebbe volentieri anche a Udine, con il club che non ha necessità di vendere".