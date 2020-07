Udinese, il vice presidente: "Con Gattuso non ci sono due gare consecutive sbagliate, ma noi vogliamo punti. Meret? Maturo già da giovane e su De Paul..."

Ultime calcio Napoli - Stefano Campoccia, vice presidente dell'Udinese, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Campoccia

"Karnezis calciatore preparato e persona seria. Abbiamo ancora dei blackout, speriamo che a Napoli la storia possa cambiare. Vogliamo portare a casa punti. Sappiamo che Gattuso non consente altri cali di concentrazione, sarà sicuramente una grande partita. Meret? Anche lui un grande calciatore, l'Udinese ha una scuola importante e sa scoprire talenti, soprattutto in porta. Meret era già maturo quando era giovane, uno spettacolo vederlo giocare. Musso? Siamo soddisfatti, prosegue la tradizione di importanti portieri. L'Udinese deve sempre valorizzare il lavoro, facendo crescere i nostri ragazzi. Il Napoli è attento a questo e riesce ad acquistare da noi calciatori pronti. De Paul? Ieri mi ha chiamato De Laurentiis, ma abbiamo parlato di altre cose. Il Napoli e l'Udinese devono trovare un accordo sul valore e sulla cifra economica. Abbiamo rifiutato un'offerta da un altro club di 35mln, non l'abbiamo ritenuta congrua. Fofana? Ne riparliamo lunedì...magari può fare gol al San Paolo".