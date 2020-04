TV Luna, Alvino: "Mai scoccata la scintilla tra Insigne e Raiola, per il futuro ho un auspicio..."

Notizie Napoli calcio. Carlo Alvino, giornalista di TV Luna, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Quella tra Insigne e Raiola era una situazione che si trascinava da tempo, credo che la scintilla tra i due non sia mai scoccata. Adesso si apre un nuovo scenario dove l’uomo Insigne saprà scegliere per il meglio, con il Napoli spettatore interessato su quello che accadrà sia nell’immediato che a medio-lungo termine. L’auspicio mio personale è che questo matrimonio possa durare a lungo, con Insigne che in futuro possa ancora alzare le braccia al cielo esultando con la fascia del Napoli".