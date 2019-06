TV Luna, Alvino: "Ancelotti ha parlato con James, il ragazzo ha accettato subito! ADL disposto a pagare l'ingaggio, il problema è il cartellino"

Carlo Alvino, giornalista di TV Luna, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Radio Goal”, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Ancelotti ha parlato con Jorge Mendes, agente di James Rodriguez, e con il ragazzo. Ha già ottenuto il sì da loro ed anche Ospina ha speso parole fantastiche sia per l’ambiente che per la squadra. Non ci sono remore da parte del calciatore a vestire l’azzurro. Ha accettato subito. De Laurentiis ed Ancelotti si sono parlati a tal proposito e c’è la disponibilità ad investire la cifra di 6 milioni per l’ingaggio che non rappresenta un problema. L’unico problema è rappresentato dalle cifre per il cartellino e per questo ho lanciato l’idea del prestito. I rapporti tra Florentino Perez e De Laurentiis sono ottimi, anche Mendes è al lavoro. Gattuso ha riempito di complimenti sia Ancelotti che De Laurentiis. Le stesse fonti non mi hanno confermato l'interesse per Diego Costa. Sarri? A volte quando dici qualcosa in maniera volgare vieni ascoltato di più. Siccome non derogo alla buona educazione, non sarò volgare. Sarò educato e dico: per quanto mi riguarda, non me ne frega di chi sarà l'allenatore della Juventus. Non mi interessa!”