Tuttosport, Salandin: "Voto altissimo a Gravina e Dal Pino, situazione gestita in maniera straordinaria"

Serie A - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Stefano Salandin, Tuttosport:

“Da 30 anni che seguo la Lega Serie A, so come ci si muove, ho azzardato una previsione. Lo scenario da me proposto era quello più credibile, più logico. Mattarella non è mai intervenuto sulla questione, il suo obiettivo è sempre stato quello di dare valore all'immagine del Paese. Sa quanto sia importante per l'Italia il calcio, quindi ha voluto dare un segnale positivo in questo senso. Primavera dell'Inter al San Paolo? Ma no, Antonio Conte è un po' impulsivo, ma è una situazione d'emergenza. A settembre si comincerà a lavorare sui diritti dei prossimi tre anni, se si vuole mediare, tutto cambia, altrimenti ci saranno problemi con SKY. Bisogna dare un voto altissimo a due persone: Gravina e Dal Pino. Gravina è stato pazzesco rispetto agli attacchi interni ed esterni, ha mediato, ha portato avanti un discorso straordinario. Dal Pino è stato messo in Lega poche settimane prima di questa situazione, è arrivato in un ambiente dove ci sono leoni ed ha imparato a gestirli".