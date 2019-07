Tutino e Palmiero, l'agente a CN24: "Tante squadre interessate a loro, a breve decideremo. Contini andrà all'Entella"

Mercato Napoli - Vincenzo Pisacane, agente di Tutino, Palmiero e Contini ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24:

"Gennaro e Luca hanno dimostrato il proprio valore lo scorso anno in B e stanno facendo un bel ritiro. La società è felice di loro. Anche Nikita sta facendo molto bene ed è stato già dato all'Entella: al momento è in ritiro solo perchè devono rientrare Ospina e Meret. Tante squadre sono interessate su Palmiero e Tutino, sono ben visti da parecchi club e spero la situazione possa sbloccarsi a breve. Entrambi stanno lavorando molto a disposizione di un grande maestro come Ancelotti"