Troise: "Ore decisive per Koulibaly, Ramadani è stato avvistato in Italia e potrebbe arrivare a Dimaro"

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Ciro Troise, giornalista:



“Mertens? Sinceramente la vedo un po’ complicata perché è una storia che andava risolta prima. Koulibaly? Sono ore decisive, Ramadani è stato avvistato in Italia e potrebbe arrivare da queste parti. Koulibaly dovrebbe arrivare domani sera a Dimaro e il presidente De Laurentiis è atteso nei prossimi giorni. Sicuramente si capirà di più nei prossimi giorni. C’è un dettaglio importantissimo che è quello che Koulibaly non è in scadenza e quindi per andare via deve portare un’offerta che convinca il presidente. Spalletti avrebbe voluto che questa offerto venisse fatta mesi fa. Siamo ad una trentina di milioni di budget stipendi risparmiati”.