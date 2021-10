Troise: "Demme avrebbe dovuto giocare mezz'ora con lo Spartak, Europa League opportunità per il Napoli"

Ultimissime calcio Napoli - Ciro Troise, giornalista del Corriere della Sera, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Nei piani di Spalletti avrebbe dovuto giocare una mezz'oretta con lo Spartak Mosca Demme, ma il rosso di Mario Rui ha stravolto praticamente tutto. Con lui si risolvono due cambi. La rosa del Napoli, molto fornita in alcuni ruoli, deve vedere nell'Europa League un'opportunità. Senza queste partite diventa difficile gestire la rosa, soprattutto in attacco dove c'è grande abbondanza. Meret è un ottimo portiere, ma al Napoli stare in porta è una cosa differente. L'esperienza di Ospina gli danno uno status che al momento l'italiano non ha. Alla fine gioca sempre Ospina anche se cambiano gli allenatori, qualcosa vorrà pur dire".