Trezeguet: "Critiche alla Juve? Colpa di Inter e Napoli, vi spiego..."

David Trezeguet, ex storico centravanti bianconero ospite al Juventus Academy World Cup, ha parlato alla stampa delle ultime annate non felici come riportato da TMW.

Critiche Juve, per Trezeguet 'colpa' di Inter e Napoli

“Come giudico che critiche alla Juve? Una opinione della stampa. La Juve è stata sempre abituata a vincere per quello vengono fuori le critiche, ho visto dei miglioramenti e bisogna continuare su questa linea. In più va aggiunto Inter e Napoli sono state protagoniste e per la Juve questo non va bene. Per quel che riguarda l’anno che arriva, si sta lavorando bene, ci sarà la Champions, il Mondiale per Club e c’è il campionato da giocare”.