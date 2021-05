Totti torna alla Roma: "Ponto a parlare con Mourinho se mi dovesse chiamare"

Serie A - Francesco Totti torna alla Roma? L'ex 10 della Roma questa sera al Mapei Stadium per la finale di Coppa Italia col ruolo di brand ambassador della Serie A, è intervenuto ai microfoni di Rai 1: "Un ruolo importante, significativo. Dopo tantissimi anni che abbiamo giocato nel rettangolo verde essere ambassador della Serie A è un piacere per tutti".

Stasera l'ultima di Buffon con la Juve

"Dipendesse da lui, continuerebbe a giocare. Con la Juve è un ciclo finito, ma con un'offerta allettante proseguirà. Non so però dove andrà, è tanto che non lo sento. Farà la scelta migliore come sempre fatto".

Hai rifiutato la Roma di Mourinho?

"Nessuno mi ha chiamato, tutte queste menzogne che sono uscite nei miei confronti sono menzogne. Dovesse chiamarmi, mi metterei seduto e col rispetto che ho per Mourinho parlerei con lui".