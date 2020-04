Totti: "Non tornerò a Trigoria con Pallotta presidente. Io agente? Spero di trovare un buon giocatore per la Roma"

Notizie calcio - Un Francesco Totti scatenato e senza peli sulla lingua. Dopo la diretta Instagram con Bobo Vieri, l'ex capitano giallorosso ha intrattenuto tifosi e followers con una seconda diretta, questa volta con Luca Toni. Il Pupone ha rivelato che il rapporto con la sua amata Roma è ormai ai minimi storici. Totti non è infatti più entrato a Trigoria da quando le strade di sono separate. Neanche per il figlio, inserito nell'Under 15 del club:

"Ci sono rimasto male perché alla Roma ho dato tutto, mi sarei tagliato anche la gamba. Non ho più messo un piede a Trigoria: accompagno Christian e resto fuori. Resto in macchina e mi viene da piangere. Mio figlio gioca lì e non vedo la partita. Sono stato più lì dentro che a casa, ho tanti amici che escono a salutarmi. Prima o poi tornerò lì dentro".

Futuro da agente per Totti

Sembra sempre più concreta la pista che voglia Totti come nuovo agente nel prossimo futuro (nei giorni scorsi l'indiscrezione che lo vedeva come prossimo procuratore di Insigne). Lo stesso Toni lo stuzzica con una domanda al riguardo. Questa la risposta di Francesco: