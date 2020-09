Tottenham, Mourinho caustico su Osimhen: "Se un attaccante ha paura della concorrenza, non fa per noi! Non sono io a dover convincerlo..."

Ariyo Igbayiola, ex agente dell’attaccante del Napoli Victor Osimhen, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sporting Life:

“Parlammo con José Mourinho e gli dicemmo che se voleva Victor, allora Harry Kane sarebbe andato via. E se fosse rimasto, Osimhen avrebbe giocato? O sarebbe rimasto sempre in panchina? Kane è il centravanti numero uno in Inghilterra ed è il capitano della nazionale: tutte queste cose sarebbero state buone per lui e sfavorevoli per Victor. Lui ha bisogno di un club dove può avere la possibilità di giocare la partita per intero e dall’inizio, non di uno club dove potrebbe rimanere sempre in panchina”

Sporting Life riporta anche le dichiarazioni di José Mourinho:

"Il punto è che non sono io a convincere l'attaccante, è l'attaccante a convincermi. E se l'attaccante ha paura di venire al Tottenham e l'attaccante ha paura della concorrenza, allora non voglio l'attaccante. Quindi non sta a me convincerlo, sta a lui convincermi. Se dice che non voglio andare perché non voglio essere in una squadra in cui abbiamo Harry Kane e Sonny, Lamela, Lucas Moura, allora non voglio andare in quella squadra addio. Acentrocampo abbiamo Winks, Sissoko, Ndombele ... Hojbjerg non mi ha chiesto, 'Sono di supporto o ci vado a giocare? "Dipende da te, amico. Sono i giocatori che decidono chi gioca. Quindi un attaccante che viene qui ... So che abbiamo il miglior attaccante di questo Paese, non ci sono dubbi, ma l'attaccante che viene qui deve venire con le sue ambizioni. Se non ha ambizioni, non fa per noi”