Tosto: "Mario Rui può ancora crescere e diventare più forte. Zielinski? Gli va rinnovato il contratto, non si può lasciar andare un calciatore così"

Vittorio Tosto, agente di calciatori ed ex difensore del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Da quando Zielinski è venuto a Napoli ha fatto un salto di qualità importante e nell'ultima stagione ha dimostrato di essere una delle mezz'ali più forti della Serie A. Il Napoli deve proseguire con questo calciatore trasformandolo in uno dei migliori, sta maturando e si sta completando e deve prolungare il suo contratto per assicurarsi un valore. Non si può rischiare di perdere un calciatore come lui. Mario Rui? E' un calciatore che venne a Napoli in un momento complicato della sua carriera per via di un infortunio grave. Ha dimostrato di poter reggere la pressione di Napoli e si è ritagliato uno spazio importante. Non credo sia stata gestita bene questa sessione di mercato per lui, non so quanto sia stato urgente metterlo sul mercato. E' un giocatore che può fare tranquillamente l'alternativa a Ghoulam, può crescere e diventare ancora più forte".