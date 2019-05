Tosto: "Di Lorenzo stava restando senza squadra. Fu bocciato da tre di A. E' diventato un top player"

A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Vittorio Tosto, agente di calciatori ed ex difensore del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Di Lorenzo è pronto per il salto di qualità, mi chiamano in tanti per avere delucidazioni su questo giocatore. E’ un ragazzo che conosco dai tempi della Lucchese, è cresciuto tanto. Stava restando senza squadra dopo il fallimento della Reggina, l’ho seguito e l’ho portato al Matera. Io dico che poteva già anni fa giocare in Serie A e società come Genoa, Sassuolo e Parma lo bocciarono commettendo un grosso errore. Corsi mi ha dato fiducia e lo portò in B con l’Empoli. Tra Trippier e Di Lorenzo scelgo il secondo perché costa meno, ha margini di miglioramento e può diventare un calciatore da 40 mln. Trippier è arrivato al top già. In Europa gli operatori di mercato digitano sui canali di informazione e in cima ad assist ed a goal segnati c’è proprio Di Lorenzo. E’ un top player, è cresciuto molto con Andreazzoli ed è migliorato negli ultimi quindici metri. Bennacer? E’ meno pronto rispetto a Di Lorenzo. E’ un giocatore forte, ma non è ancora pronto. E’ un 1997, caratterialmente ha un profilo diverso da Di Lorenzo che è uno arrivato ad Empoli ed ha voglia ancora di migliorare. Bennacer va sgrezzato, bisogna lavorarci e non so se a Napoli può subito far girare la squadra come fa ad Empoli”.