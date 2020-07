Torricelli: "Nono scudetto consecutivo Juve? In questi anni ci sono state ottime squadre a dargli filo da torcere come il Napoli di Sarri"

L'ex difensore Moreno Torricelli, intervistato da TMW Radio nel corso della trasmissione Stadio Aperto, ha parlato ai microfoni di Francesco Benvenuti partendo dal nono Scudetto consecutivo conquistato dalla Juventus e dall'uomo più rappresentativo di questo traguardo: "Per i nove anni sicuramente Andrea Agnelli, ha fatto qualcosa di incredibile per tutti. Nove di fila è tantissima roba, così come ritrovare sempre l'entusiasmo, riuscire a trasmetterlo a entourage, squadra è calciatore".

Una vera anti-Juve, capace di fermarla, non c'è mai stata in questi nove anni.

"Ci sono state ottime squadre, che hanno dato filo da torcere, e mi viene in mente la Roma di Garcia, il Napoli di Sarri... Nonostante questo, la Juve ha battuto i record e l'ha fatta da padrona. Ripetersi nella vittoria è sempre più difficile e si sa che nessuno vuole mai regalare niente, grande merito a tutti quelli che si sono alternati in questi nove anni".

Sarri ha culminato una lunga gavetta: vittoria diversa per lui?

"Titoli e trofei li apprezzi da qualsiasi parte li vedi o inizi la carriera. Sarri, come me da giocatore, ha fatto una lunga gavetta, anche se essere a capo dello staff tecnico è molto più complesso, e subentrare ad un Allegri che aveva fatto benissimo lo è ancora di più. Ha centrato il risultato e sono contento per lui, nell'intervista a fine partita parlava di un sogno che durava da più di 50 anni. A giugno ha vinto l'Europa League col Chelsea, ora il campionato al primo anno di Juve: può buttarsi con serenità in un altro traguardo che può dare davvero grandissime soddisfazioni".