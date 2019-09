Notizie Calcio -Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Terzo Tempo’, è intervenuto l’ex calciatore della Juventus Moreno Torricelli:

“Io credo che l’Inter abbia qualcosina in più sotto il profilo della personalità dei giocatori in rosa. Il Napoli è una buona squadra, ma è molto fragile di testa. Credo che l’Inter abbia qualcosa in più, ma non credo che sia ai livelli della Juventus. I bianconeri in Italia non avranno problemi neanche quest’anno”.