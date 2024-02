Toronto, Herdman: "Insigne da gestire come una Ferrari: l'erba artificiale è un problema"

John Herdman, allenatore del Toronto Fc, ha parlato di Lorenzo Insigne:

"Dobbiamo gestirlo come se fosse una Ferrari e assicurarci che sia curato in quel modo! Ho studiato come Insigne è stato utilizzato dal Napoli, ovvero giocava l'80% delle partite e raramente restava in campo per 90' col Napoli. Lo gestiremo in modo che possa giocare e iniziare quante più partite possibile. Ma le partite su erba (artificiale) sono sicuramente un problema per lui. I tifosi dovranno accettarlo. Lo volevamo solo al meglio. E voglio che giochi in casa, ogni partita. Mentre in trasferta potremo scegliere una squadra più difensiva. Per lui è ancora pre-campionato. Ma si tratta di gestire Lorenzo per tutta la stagione. Quindi lo prendiamo per quante più partite casalinghe possiamo. Ci sono altri giocatori, che quando siamo in trasferta, possono fare parte del lavoro che deve essere fatto per mantenere la porta inviolata e ottenere punti in trasferta".