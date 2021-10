Torino, Vagnati: "Sanabria e Rincon? Oggi servirà una grande partita, non cerchiamo alibi!"

Ultime notizie calcio Napoli - Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima della partita contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Sanabria? E' un dato oggettivo che Antonio e Rincon sono arrivati solo ieri viaggiando nella notte e dormendo in aereo, senza considerare l'alimentazione. E' un problema da affrontare prima o poi in sede FIFA ma ora non dobbiamo trovare alibi. Dovremo fare una grande partita contro una grande squadra. Belotti sta bene, mentalmente ha voglia. Dopo tanto tempo che non gioca ha tanta voglia e si è allenato bene, compatibilmente con le sue condizioni fisiche. E' bello motivato e ci darà una grande mano".