Torino, l'ex presidente Romero: "Juric incide come pochi sulle squadre che allena, non è un banale aziendalista"

Napoli calcio - Attilio Romero, ex presidente del Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Juric ha ridato gioco e un'aggressività alla squadra in pochissimo tempo. Bisogna fargli davvero i complimenti per quanto sta facendo nonostante i tanti infortuni. In generale, questo allenatore ha fatto bene ovunque è stato. Non lo conosco di persona, ma evidentemente ha un grande carisma che gli permette di trasformare i ragazzi che ha a disposizione. E' uno che si fa sentire quando le cose non vanno, non è un banale aziendalista"