Torino, Cairo: "Verdi? Pensiamo al nostro cammino, chi arriverà comunque non giocherebbe subito titolare..."

Mercato Napoli - L'attenzione di Cristiano Giuntoli e del resto della dirigenza del Napoli è certamente orientata agli acquisti da regalare a Carlo Ancelotti ma inevitabilmente il Napoli deve pensare anche alle cessioni ed a tal proposito va costantemente sotto osservazione la situazione relativa a Simone Verdi, fantasista prelevato lo scorso anno dal Bologna ed apparentemente con le valigie pronte.

Il suo nome è sul taccuino del Torino e proprio a proposito di queste voci il patron del club granata Urbano Cairo ha parlato in questo modo ai microfoni di Sky Sport ribadendo ancora una volta quella che è la posizione del club piemontese:

"Verdi? Per ora conta andare avanti nel nostro cammino, ho detto almeno 11 no in sede di mercato, ci avrebbero smantellato mezza squadra. Il giocatore nuovo, comunque, non giocherebbe subito titolare. Mercato pazzo? Beh, non so, la mia squadra per adesso punta all'Europa League, poi vedremo cosa fare per migliorarla".